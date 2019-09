ISTITUTO ORTOPEDICO GALLINA: ECCO DOVE ACQUISTARE I MARCHI LEADER DELL’ORTOPEDIA

La cura della salute presenta mille sfaccettature e, spesso, ad occuparsene nel quotidiano non sono solo i medici ma anche chi aiuta gli stessi con tutta una serie di prodotti e strumenti dedicati a fare stare bene i pazienti. In particolare ci stiamo riferendo all’Istituto Ortopedico Gallina con la doppia sede di via Leinì a Settimo Torinese e corso Galileo Ferraris a Leinì. Si tratta di una realtà molto vasta in cui trovare i marchi leader su tutti i prodotti ortopedici, dai plantari, ai busti, ai termometri, agli apparecchi per la misurazione delle pressione, dalle calze terapeutiche a tutti i supporti per la deambulazione. Un Istituto d’eccellenza con una vasta esposizione e dedicata sia al privato, sia ai medici addetti ai lavori. E c’è di più, perché l’Istituto Ortopedico Gallina riesce a fare stare meglio anche chi, fortunatamente, problemi non ne ha come gli sportivi ai quali propone plantari adatti ai loro sforzi per risultati eccellenti. Il personale addetto alla vendita non è rappresentato da “semplici” commessi ma da professionisti titolati che sapranno consigliarvi nella scelta migliore. Infine, l’Istituto possiede un ampio parcheggio per lasciare la vostra auto durante gli acquisti e le consulenze.

Istituto Ortopedico Gallina, via Leinì 63/bis Settimo Torinese

011.8978681

corso Galileo Ferraris 4 Chivasso

011.056 8887; 3356361737

Orario: 9-13; 14,30-18,30 (chiuso sabato pomeriggio e domenica)

www.istitutoortopedicogallina.it.