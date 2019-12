ISTITUTO ORTOPEDICO GALLINA- PRODOTTI PER OGNI ESIGENZA E OGNI PROBLEMA, LA PROFESSIONALITÀ PAGA

Nelle quattro sedi di Settimo Torinese, Rivoli, Cascina Vica e Leinì l’Istituto Ortopedico Gallina è la soluzione ideale per tutti quelli che cercano la soluzione ottimale nel campo dei prodotti ortopedici. Il campo delle proposte è molto ampio e svaria dai busti ai plantari, dagli apparecchi per la misurazione della pressione ai plantari, dai termometri alle calze terapeutiche e ai supporti per la deambulazione. Ma ci sono anche plantari espressamente studiati per migliorare le prestazioni degli sportivi.

Da sempre l’Istituto Ortopedico Gallina, grazie alla competenza del suo personale specializzato, si rivolge ai professionisti del settore ma anche ai privati. Nei prossimi giorni sempre aperto, chiuso dall’1 al 6 gennaio.

Istituto Ortopedico Gallina, via R. Levi Montalcini 7/l Rivoli.

Telefono: 011.9585310.

Corso Francia 200, Cascine Vica. Via Leinì 63/bis Settimo Torinese.

Telefono: 011.8978681.

Corso Galileo Ferraris 4 Chivasso.

Telefono: 011.056 8887, 335.6361737

Orario: 9-13; 14,30-18,30 (chiuso sabato pomeriggio e domenica).

Web: www.istitutoortopedicogallina.it