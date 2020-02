In Italia 322 contagiati. A Torino sono solo tre. E i morti salgono a 11

Mentre in Italia i numeri relativi dell’epidemia da coronavirus continuano a aumentare, il Piemonte è a un passo dalla proroga delle misure restrittive attivate da domenica per il «contenimento» del contagio. Nessuna “zona rossa” per ora, vista l’assenza di focolai, ma se la situazione dovesse peggiorare da questo punto di vista, il rischio di un inasprimento dell’ordinanza non sarebbe da escludere. Se nella nostra regione i casi confermati rimangono 3, sono 322 quelli accertati nel resto del Paese. Undici i decessi, sette in Lombardia e quattro in Veneto, al momento di andare in stampa. Sono negativi, per fortuna, i tamponi cui sono stati sottoposti tutti gli altri casi sospetti nel Torinese, tra cui la bambina di Cumiana da giorni al centro dell’attenzione e che pare essere affetta da una polmonite e un residente di via Onorato Vigliani, prelevato in pieno giorno da carabinieri e medici del 118 in tuta bianca e mascherine, tra la paura dei passanti. Per fortuna gli esami hanno poi evidenziato che si trattava di una banale influenza.

