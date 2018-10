Italia, allarme Zaza: l’attaccante granata si ferma in allenamento

Noie muscolari per lui

Allarme Zaza: l’attaccante granata, tra i convocati da Mancini in Nazionale per le gare contro Polonia e Ucraina, ha dovuto interrompere l’allenamento per un problema al polpaccio sinistro.

DOMANI LA RISONANZA MAGNETICA

Dopo le prime cure (gli è stata applicata una fasciatura) il giocatore del Toro, recandosi verso il centro tecnico ha comunque tranquillizzato sulle sue condizioni. Domani mattina, in ogni caso, verrà sottoposto a risonanza magnetica. Subito dopo ct e staff medico decideranno il da farsi.