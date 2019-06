Italia-Bosnia, i Daspo salgono a 4: anche un arresto e due denunce

In aggiornamento il bilancio dei provvedimenti legati all’incontro di calcio tra Italia e Bosnia, disputato ieri sera all’Allianz Stadium di Torino e valevole per le qualificazioni a Euro 2020. Al match hanno assistito circa 30mila spettatori, tra cui 5mila a sostegno della nazionale balcanica.

Dopo i due provvedimenti Daspo già emessi dal questore nel primo pomeriggio di ieri, nella fase di afflusso allo stadio sono stati individuati altri due tifosi della Bosnia in possesso di fumogeni e bengala. Si tratta di un ragazzo svizzero di 25 anni e di un bosniaco di 28. Entrambi sono stati denunciati in stato di libertà per possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive.

Nei loro confronti il questore di Torino ha emesso due provvedimenti di divieto di accedere alle manifestazioni sportive, in questo caso della durata di tre anni, per un totale di quattro provvedimenti Daspo in occasione della partita. Sempre nelle fasi di filtraggio è stata arrestata per detenzione di sostanza stupefacente una donna svizzera di 26 anni che deteneva 30 grammi di eroina. Da ultimo, due bosniaci sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale.