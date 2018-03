Italia, Buffon: “Non sono qui per fare passerella”

Raiola? Non c’è tempo per pensarci. Gigi Di Biagio ha preparato la sfida con l’Argentina negli ultimi giorni, anche se un’occhiatina ai giornali l’ha data: “Ho letto le critiche, ma dopo due minuti mi sono rimesso a lavorare. Emozione? Non ho tempo per provarla”.

A Manchester va in scena la prima Italia del Ct ad interim, che – assicura – non pensa neppure alla possibile conferma: “Bisogna ripartire velocemente, con l’entusiasmo giusto, dando spazio ai giovani ed avendo pazienza se la prima volta non faranno la cosa giusta: chi ama l’Italia, a prescindere da chi sarà ct e da chi sarà presidente, deve avere pazienza”.

Emozione particolare anche per Gigi Buffon, pure lui nel mirino delle polemiche: “Ognuno sa qual è la verità e quale è sempre stato il ruolo nelle squadre in cui ho giocato”, dice il capitano. “Penso di essere stato molto altruista, spesso ho rinunciato a dei piccoli record personali. Non sono qui solo per fare passerella. Ho 40 anni ma sono pur sempre il portiere della Juventus, non una squadra di quinta fascia”.