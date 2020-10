Italia-Moldavia, l’amichevole finisce 6-0: tutto semplice per gli azzurri

Una gara del tutto semplice per gli azzurri di Mancini che questa sera hanno segnato 6 gol nell’amichevole contro la Moldavia al Franchi. La partita era già chiusa dopo il primo tempo con le reti di Cristante e Caputo, all’esordio, l’autogol di Posmac e la doppietta di El Shaarawy. Poi, nella ripresa, ha segnato anche per Berardi: il suo primo gol in azzurro.