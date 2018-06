Italiaonline: domani nuovo sciopero dei lavoratori di Torino e Assago

La protesta per dire no al piano di esuberi e sollecitare l'azienda ad accettare le proposte dei sindacati

Nuovo sciopero per i lavoratori di Italiaonline, domani dalle ore 8 a fine turno, delle sedi di Torino e di Assago. I lavoratori incrociano le braccia per dire “no al piano di esuberi” e sollecitare l’azienda, si legge in una nota, “ad accettare le proposte di parte sindacale atte a contrastare la procedura di licenziamento collettivo e di trasferimento”.

PRESIDIO DEI LAVORATORI AD ASSAGO

In occasione dello sciopero è in programma un presidio davanti alla sede di Assago. Vi parteciperanno anche lavoratori e lavoratrici di Torino, che raggiungeranno Assago dal capoluogo piemontese in pullman.