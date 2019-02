Italo-marocchino accusato di terrorismo si difende: “Non sono influencer”

Elmadhi Halili, il giovane italo-marocchino arrestato nei mesi scorsi a Torino e a processo per associazione con finalità di terrorismo, si difende in Corte d’Assise, respingendo tutte le accuse di legami con l’Isis.

“Non sono neanche un influencer”, la tesi ribadita nel corso del dibattimento. A supporto, alcuni dati: quello di avere soltanto circa trecento contatti su Facebook e di ricevere pochissimi like per i suoi post.

“Non ho agito per l’Isis, non mi sono preparato per andare a combattere per loro in Siria, non ho finanziato l’Isis, né ho invitato a farlo, non ho mandato gente a combattere in Siria e non sono mai stato disponibile alla loro causa”, l’accorata difesa del giovane, assistito dagli avvocati Wilmer e Manuel Perga.

Halili ha preferito non sottoporsi all’esame del procuratore aggiunto Emilio Gatti, ma ha voluto rendere semplicemente delle dichiarazioni spontanee. Nel corso dellla prossima udienza inizierà la requisitoria del pm.