Ius culturae ma per tutti

Dal 3 ottobre dovrebbe arrivare in Parlamento, o almeno in commissione, una discussione che rischia di impegnare strenuamente i nostri rappresentanti eletti e anche i sempre animati filosofi ed espertoni da social network. Si tratta dello ius culturae, una proposta inizialmente di LeU quando era ancora opposizione ma su cui esiste anche un progetto a firma di Forza Italia, in attesa di un terzo direttamente dei 5 Stelle.

Di che si tratta? Della cittadinanza per quegli stranieri, nati o arrivati in Italia prima dei 12 anni, che completino un ciclo di studi qui nel nostro Paese. A patto, naturalmente, di essere figli di cittadini regolari (almeno uno dei genitori). Differente dallo ius soli, che invece riconosce la cittadinanza a chiunque nasca su territorio italiano, anche se figlio di irregolari (che non per questo diventerebbero regolari, però).

Un progetto interessante, però, perché presuppone che l’integrazione e la formazione di un cittadino passano attraverso il sistema scolastico (nell’esperienza gialloverde, però, i grillini hanno ratificato le misure che tagliavano risorse per i corsi di italiano agli immigrati). Quasi commovente che ogni tanto si ricordi l’importanza della formazione, dell’istruzione, in un Paese che lesina costantemente risorse.

Un cittadino, dunque, deve conoscere la cultura del suo Paese, della sua società, soprattutto perché è anche lui a crearla ogni giorno, con le parole, gli studi, il mestiere, i comportamenti. E vale per tutti, non solo per gli stranieri.