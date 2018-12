Ivan e quella canzone per Einar: «Così nacque “Centomila volte”»

Giovane, bello, con una carta speciale da giocare come quella di “Amici” 2018 di cui è stato un beniamino e soprattutto con una canzone azzeccata “Centomila volte”. E così che Einar Ortiz è stato il primo dei due giovani scelti, giovedì sera durante la diretta di Raiuno con Fabio Rovazzi e Pippo Baudo, per partecipare al prossimo Festival di Sanremo insieme con i Big. Un successo inaspettato, un traguardo importantissimo che porta la firma di un altro giovane talento, Ivan Bentivoglio, 22 anni, musicista polistrumentista di Moncalieri. E’ lui, infatti, l’autore del brano che ha messo tutti d’accordo, in primis la giuria composta da Luca e Paolo, Luca Barbarossa, Fiorella Mannoia, e Annalisa e quindi il pubblico da casa.

Un vanto per la Torino musicale che si vede così protagonista della nascita di un giovane talento. Ancora incredulo di quanto è accaduto. «Sono felice, entusiasta – racconta a CronacaQui appena rientrato da Sanremo – ieri sera (giovedì, ndr) c’ero anch’io tra il pubblico, ero lì, emozionato e non potevo credere che tutto questo stesse capitando proprio a me». Già, ed è avvenuto tutto per caso. «Mi sono ritrovato questa canzone tra le mani e ho pensato di inviarla a Tony Maiello, che poi ha terminato il lavoro insieme con Kikko Palmosi che ne ha curato la produzione. Quando scrissi le prime note di questo brano avevo nel cuore un grande dolore, quello della morte di un bambino di sette anni malato di tumore, era il figlio di un mio collega batterista».

Da lì, la storia di un dolore che cresce e che cambia fino a trasformarsi nelle parole e nell’interpretazione del bravo Einar in un mal d’amore profondo. «Di quelli che tutti nella vita hanno provato almeno una volta. A me è capitato e ho trasformato in musica e parole queste emozioni».