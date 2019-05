Ivrea, arriva il divieto del questore: salta la manifestazione di estrema destra

Arrivo il no del questore di Torino, Giuseppe De Matteis, alla manifestazione organizzata da Rebel Firm, gruppo di estrema destra, che si sarebbe dovuta tenere sabato in piazza Balla, a Ivrea.

In una nota si spiega che il “questore ha vietato la manifestazione annunciata per sabato da Rebel Firm – nel luogo indicato e in tutta la provincia – in considerazione della mancanza del requisito di pacificità dell’iniziativa”.

Su Facebook esulta l’Anpi Ivrea e Basso Canavese: “Presidio fascista ad Ivrea: ragione e legge hanno vinto. Festeggiamo, ma lo faremo con una mobilitazione vigilante”. Appuntamento sabato 1 giugno in piazza Freguglia, quindi corteo fino alla Stele della Resistenza fino in piazza Ferruccio Nazionale.