Ivrea, battaglia delle arance in cortile: multati 7 nostalgici del Carnevale [FOTO]

A Ivrea la battaglia delle arance va in scena in cortile. Tutti multati i nostalgici del Carnevale eporediese, quest’anno saltato a causa del covid. E’ successo domenica pomeriggio, intorno alle 15, quando gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, coordinati dal commissariato di Ivrea e Banchette, hanno notato un assembramento di persone impegnate a battagliare con le arance all’interno di un cortile in corso Nigra. Gli agenti hanno identificato 9 persone, per sette di queste scatterà la sanzione amministrativa per le violazioni delle norme previste per il contenimento della pandemia.