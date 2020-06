L'episodio in via Cascinette. Vittima una 48enne, che ha sbattuto violentemente il capo al suolo

E' accaduto in mattinata

Caos nella mattinata di oggi ad Ivrea. Una donna di 48 anni è stata infatti travolta da una canoa mentre si trovava sul marciapiede. L’imbarcazione si è staccata dal rimorchio di un camion in transito.

E’ accaduto in via Cascinette. Il conducente del mezzo si è subito fermato per prestare soccorsi. La 48enne, che ha sbattuto violentemente il capo al suolo, è stata trasportata all’ospedale di Ivrea dopo i soccorsi del 118. Sul caso indaga la Polizia.