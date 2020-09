Ivrea. In casa una piantina di marijuana ed un fucile rubato: arrestata coppia

Due persone in manette ad Ivrea per detenzione di sostanza stupefacente e di armi rubate.

L’EPISODIO

E’ accaduto lo scorso sabato. Gli agenti del Commissariato di Ivrea e Banchette hanno fermato per un controllo due persone a bordo di un ciclomotore: una donna di 33 anni e un giovane di 26. Quest’ultimo si è dimostrato sin da subito poco collaborativo con gli agenti, tanto che questi ultimi hanno prima accompagnato in ufficio la coppia. Rintracciato il profilo Instagram dell’uomo, gli agenti si sono accorti della presenza di numerose foto di armi pubblicate, e procedono quindi alla perquisizione domiciliare.

IN CASA UN FUCILE RUBATO 10 ANNI PRIMA

In casa ecco la scoperta: un fucile sovrapposto calibro 20 magnum, parzialmente modificato. Le due canne erano state accorciate per aumentarne la potenzialità di offesa e renderne più agevole il porto. Da accertamenti, emerge poi che il fucile era stato rubato 10 anni fa a Vinovo.

TROVATA PIANTINA DI MARIJUANA

Nell’abitazione, gli agenti trovano anche una piantina di marijuana alta 1.30 metri. La coppia è stata tratta in arresto per la detenzione del fucile e denunciata in stato di libertà per ricettazione e per la violazione delle norme sugli stupefacenti. Al 26enne è stato anche contestato il reato di resistenza. L’uomo, con precedenti di polizia a carico, è anche stato sanzionato per la violazione delle norme del Codice della Strada poiché viaggiava a bordo del ciclomotore privo di assicurazione e con un’altra persona a bordo sebbene il veicolo non avesse omologazione per il trasporto di passeggeri.