Ivrea, centraline a fuoco: disagi nella zona del tribunale

Accertamenti in corso della polizia

Disagi a Ivrea, nel pomeriggio, per un incendio che ha danneggiato alcune centraline elettriche in via Pavese, nella zona del tribunale. Diversi gli edifici rimasti senza corrente, tra cui quelli che ospitano la sede di Rgi, dell’Aci.

Al buio anche alcune attività commerciali, l’ufficio fasce deboli del tribunale e la Casa di carità e mestieri. I vigili del fuoco di Ivrea hanno domato l’incendio, mentre la polizia sta effettuando accertamenti per cercare di risalire alle cause del rogo. I tecnici dell’Enel stanno invece provvedendo a ripristinare il servizio.