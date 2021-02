Ivrea. Dorme in strada per sfuggire alle violenze del compagno: arrestato

Più volte in passato era stata vittima dei maltrattamenti del compagno, che finalmente è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Ivrea e Banchette con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

LA LITE

E’ accaduto giovedì scorso, quando, poco dopo la mezzanotte, agli agenti è arrivata la segnalazione di una lite in famiglia: dall’alloggio, infatti, si udivano richieste di aiuto e forti rumori.

L’ARRESTO

Al loro arrivo, i poliziotti si sono imbattuti nell’uomo, visibilmente in stato di ebbrezza, e nella donna, la quale ha raccontato agli agenti di essere stata colpita dal compagno. La vittima infatti presentava una ferita al labbro e un edema al volto. L’uomo è stato così arrestato.

MALTRATTAMENTI CONTINUI

Più volte in passato la donna è stata aggredita e denigrata dall’uomo. Gli agenti già erano a conoscenza delle vicende pregresse del nucleo familiare, grazie al Protocollo EVA: nello scorso mese di novembre la vittima era stata letteralmente recuperata per strada dal personale di un centro antiviolenza e convinta a rivolgersi alla Polizia di Stato.

In quel periodo, per fuggire dai comportamenti ostili e violenti del compagno, aveva trascorso 8 notti consecutive fuori casa, dormendo sulle panchine e rientrando in casa solo al mattino presto. Per questo motivo, l’uomo era stato già deferito all’Autorità Giudiziaria per maltrattamenti nei confronti della vittima.