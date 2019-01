Ivrea, due baby rom sorprese a rubare in casa: prese

Svaligiano un appartamento a Ivrea, ma vengono sorprese dai proprietari di casa e finiscono nei guai. Non è andata bene a due rom minorenni, di cui una incinta, provenienti dal campo nomadi della provincia di Torino.

Entrate in un alloggio forzando la porta, hanno rubato 66 euro in contanti, diversi monili in oro e argento, oggetti di bigiotteria e un orologio. Uscendo, sono state beccate dai proprietari che hanno subito chiamato il 112. I carabinieri hanno arrestato una 17enne, mentre la complice, in stato di gravidanza, è stata denunciata.