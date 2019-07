Ivrea, due coniugi anziani trovati morti in casa

Li hanno trovati senza vita nel loro appartamento di Ivrea, in provincia di Torino. Lui 86 anni, lei 80: i corpi già in stato di decomposizione. Sul posto i carabinieri, che stanno indagando: dai primi accertamenti non risultano segni di violenza, né segni di effrazioni su porte o finestre.

L’autopsia farà maggiore chiarezza sulle cause del loro decesso: al momento non si escludono le ipotesi di un duplice suicidio oppure di un omicidio suicidio, né quella della morte per cause naturali che sembra essere la più probabile.