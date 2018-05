Ivrea, giovane detenuto minaccia suicidio: salvato dalla polizia penitenziaria

Il suicidio di un giovane detenuto italiano di 24 anni, che si era arrampicato per protesta sul muro del cortile interno del carcere di Ivrea, minacciando di uccidersi se non gli fosse stato concesso il trasferimento in altra struttura, è stato sventato dall’intervento del personale della polizia penitenziaria.

Il detenuto aveva con sé una lametta, attraverso la quale si è procurato diversi tagli a un braccio, e delle lenzuola con cui ha minacciato di impiccarsi in caso di mancato accoglimento delle sue richieste.

C’è voluta una lunga e paziente trattativa con i poliziotti per indurlo a desistere dai suoi propositi suicidi, secondo quanto riferisce il segretario generale dell‘Osapp, sindacato autonomo della polizia penitenziaria, Leo Beneduci.

“I poliziotti meriterebbero almeno l’elogio dell’amministrazione che sempre più distrattamente li gestisce”, sottolinea Beneduci. “La stessa amministrazione che li ha lasciati soli in un carcere, quello di Ivrea, in grave carenza di organico con detenuti stipati in ogni dove”.