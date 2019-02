Ivrea, in classe con 4 coltelli: così un ragazzino voleva far colpo sui compagni

E' successo in una scuola media dell'alto Canavese

Si è presentato in classe armato di quattro coltelli a serramanico. Poi li ha esposto sul banco, per impressionare i compagni. E’ successo in una scuola media dell’alto Canavese.

IL FATTO.

In un primo momento il ragazzino, dodicenne, aveva nascosto i coltelli nel giubbotto, poi, al momento dell’intervallo, ne ha mostrato uno ai compagni, probabilmente per far colpo.

L’insegnante ha subito chiesto l’intervento del dirigente scolastico che ha disarmato lo studente. L’adolescente si è giustificato dicendo di aver preso i coltelli a casa. Sulla vicenda stanno facendo luce i carabinieri della compagnia di Ivrea: i genitori del ragazzino potrebbero essere denunciati.