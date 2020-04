Ivrea, la protesta del segretario OSAPP Beneduci: “Personale lavora in condizioni estreme”

"Amministrazione non fornisce dispositivi di protezioni sufficienti". Ritrovato altro telefono micro cellulare in carcere

“L’OSAPP continua a denunciare violenze, aggressioni, sputi e danni al personale. Il personale lavora in condizioni estreme per la gravissima carenza di organico e, nonostante ciò, porta a termine il proprio lavoro”. Questa la protesta del segretario generale OSAPP Leo Beneduci, che ha poi annunciato il ritrovamento in carcere di un altro telefono cellulare dotato di sim in possesso di un detenuto.

“Si è di nuovo evitato che la Casa Circondariale diventasse un centro telefonico pubblico – ha proseguito il segretario -. I nostri agenti operano con esigui dispositivi di protezione individuale, che l’amministrazione non fornisce in maniera sufficiente. Dobbiamo ringraziare solo l’amministrazione comunale del Canavese e le loro aziende, che hanno provveduto a tali irrinunciabili necessità”.