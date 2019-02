Lancia sassi contro un’auto della polizia municipale e poi si barrica in casa. E’ successo questa mattina in strada Canton Gabriel, a Ivrea (To). Un 45enne, noto nella zona per le sue intemperanze, si è prima avventato contro alcuni operai che stavano lavorando vicino casa sua disturbandolo e poi contro i vigili urbani, intervenuti per ripristinare la calma.

L’uomo ha scagliato due massi: gli agenti non sono stati colpiti, ma la loro auto ha riportato seri danni al parabrezza. Il 45enne si è quindi asserragliato nella casa che condivide con la madre.

Quando la polizia è riuscita a entrare nell’appartamento con l’aiuto dei vigili del fuoco, l’uomo non c’era più. Era già fuggito nei boschi, probabilmente grazie alla complicità della madre.