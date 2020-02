Ivrea, minorenne rapina coetaneo per un mancato risarcimento: denunciato

Da mesi il denunciato pretendeva dei soldi per la rottura dello schermo del cellulare

Venerdì scorso un minorenne è stato denunciato dagli agenti del commissariato Ivrea e Banchette per rapina. Il ragazzo, da alcuni mesi, lamentava il mancato risarcimento da parte di un suo coetaneo per la rottura dello schermo del cellulare.

Dopo essersi incontrati per strada, tra i due è nata immediatamente una discussione, sfociata poi in una rapina. Il denunciato, infatti, pretendeva dalla vittima tutti i soldi che in quel momento aveva nel portafoglio. Al suo rifiuto, ha fatto seguito una colluttazione finita con il minorenne denunciato che è riuscito a impossessarsi degli 80 euro che il coetaneo aveva nella tasca dei pantaloni.

La polizia ha poi recuperato i soldi, che sono stati consegnati alla vittima.