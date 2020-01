Ivrea, oggetti sacri rubati dalla chiesa di Sant’Ulderico: un arresto e quattro denunce [FOTO E VIDEO]

In manette un disoccupato ospitato dalla parrocchia. Nei guai due commercianti e altrettanti collezionisti

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Ivrea hanno arrestato il 59enne Raffaele Paonessa, disoccupato e senza fissa dimora, resosi responsabile del furto aggravato di decine di oggetti sacri (ostensori, testi e antichi manoscritti, preziosi reliquiari, compreso quello di Sant’Ulderico) dalla chiesa di Sant’Ulderico, in via Arduino di Ivrea.

Le indagini dei militari dell’Arma sono partite in seguito alla segnalazione di un furto avvenuto qualche settimana addietro, quando sparirono alcuni oggetti sacri custoditi all’interno del complesso religioso.

IL VIDEO

I sospetti sono caduti su una persona, senza fissa dimora, ospitata proprio dai religiosi dallo scorso mese di settembre, presso un piccolo alloggio uso-foresteria. Nel corso di un controllo, i carabinieri hanno trovato in una borsa alcuni antichi volumi sacri e preziosi manufatti, pronti per essere rivenduti. L’uomo è stato quindi arrestato per furto.

Dopo aver individuato il presunto ladro, i militari, in collaborazione con i colleghi del nucleo tutela patrimonio culturale di Torino, hanno individuato due ricettatori: un commerciante di Ivrea e un venditore ambulante di San Francesco al Campo (dedito al commercio di antiquariato e dell’usato nei mercatini del canavesano). Nella loro disponibilità i carabinieri hanno trovato altri innumerevoli oggetti sacri rubati dalla chiesa di Sant’Ulderico, in particolare preziosi reliquiari, libri, registri e decine di antichi manoscritti, unitamente ad alcuni leggii e sedie curiali. I due commercianti sono stati denunciati per ricettazione.

In seguito, i militari dell’Arma hanno recuperato altro materiale sacro a casa di due collezionisti che sono stati denunciati per incauto acquisto.

Tra tutto il materiale ritrovato spicca il reliquiario in argento di Sant’Ulderico che, insieme ai restanti innumerevoli oggetti, è già stato riconsegnato alla Diocesi di Ivrea, nelle mani del vescovo Edoardo Aldo Cerrato che si è congratulato con i carabinieri per l’operazione.