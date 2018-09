Ivrea, poliziotto aggredito in carcere da un detenuto

Un agente di polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Ivrea è stato aggredito al termine di una lite tra due detenuti, in cui era intervenuto per riportare la calma. Il poliziotto è stato colpito con un pugno in faccia da un 35enne di nazionalità marocchina, condannato per danneggiamento e rapina aggravata.

Per l’agente si sono rese necessarie le cure al pronto soccorso di Ivrea, dove è stato medicato e da dove è stato dimesso con prognosi di otto giorni. Lo riferisce l‘Osapp, il sindacato autonomo della polizia penitenziaria, attraverso una nota del segretario generale Leo Beneduci.

“Ancora una volta si deve constatare che come avevamo già segnalato – sottolinea Beneduci – Il carcere di Ivrea è in balia della popolazione detenuta in ragione delle incomprensibili gestioni sia in sede locale e sia in sede Regionale nonché di una gravissima carenza di organico del personale di Polizia Penitenziaria“.