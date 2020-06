Ivrea. Rubano 10 kg di rame dalla grondaia di una pensilina: 4 arresti [FOTO]

Quattro arresti della Polizia di Stato della Centrale Operativa ad Ivrea per furto di rame.

L’EPISODIO

E’ accaduto venerdì scorso, intorno alle 14.30. Un gruppo composto da due donne e due uomini ha iniziato a danneggiare con delle spranghe la pensilina posta all’ingresso dello stabile che ospitava il centro prelievi dell’USL di Ivrea (“Casa Molinario”), in via di Vittorio 1 ed oggi in stato di abbandono. L’operazione dura poco, visto che in breve tempo sul luogo arrivano i poliziotti, che trovano le due donne che stanno facendo da palo, nascoste tra i cespugli. Gli uomini, invece, vengono scoperti sul fatto e tentano immediatamente la fuga.

ARRESTATI SUBITO DOPO

Presi dopo poco, gli agenti scoprono che si tratta di soggetti tutti residenti nell’eporediese e con età tra i 31 e i 41 anni. A loro carico numerosi pregiudizi di polizia, anche recenti, per reati specifici contro il patrimonio, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, spesso contestati in concorso fra loro.

I DANNI FATTI

La pensilina, lunga 10 metri, è stata totalmente danneggiata nella parte superiore. Parte del rame, una decina di kg circa, è già stato divelto e riposto all’interno di una borsa in nylon occultata dai quattro individui fra i cespugli prima di darsi alla fuga. Nella borsa anche le due spranghe in metallo che erano state utilizzate per fare leva e scardinare la grondaia.

I PRECEDENTI

Due degli arrestati risultavano già colpiti dal 2016 da avviso orale del Questore; analoga misura di prevenzione è scattata per gli altri 2 complici; per l’uomo trentaseienne viene, inoltre, emesso il foglio di via obbligatorio dal Comune di Ivrea. Tutti e quattro sono stati tratti in arresto dalla Polizia di Stato per furto aggravato in concorso.