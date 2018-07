Ivrea, scoperta evasione milionaria: nei guai il re dei videopoker

E’ il proprietario di oltre 200 videopoker sparse in tutto il Piemonte. Non solo, gestisce anche un bar nel Canavese in cui, sfruttando un locale attiguo, ha installato una decina di slot. Insomma, il suo volume d’affari è ingente, ma in buona parte nascosto al fisco.

E’ quanto ha scoperto la guardia di Finanza di Torino che, nel corso di un’indagine coordinata dalla Procura di Ivrea, ha denunciato un imprenditore di origine cinese, con “base logistica” nel Canavese, per l’occultamento e la distruzione della documentazione fiscale.

I finanzieri del gruppo Ivrea, attraverso minuziosi riscontri presso i clienti della società e presso i concessionari di rete della filiera del gioco legale, sono riusciti a ricostruire l’enorme volume d’affari della società gestita dal quarantenne imprenditore.

Milionaria l’evasione fiscale accertata dagli inquirenti. L’indagine ha riguardato la totalità delle slot tutte riconducibili al quarantenne, distribuite non solo nel Canavese e nella provincia di Torino ma anche in quella Cuneese.

Ora l’amministratore della società rischia anche il sequestro dei beni per un valore corrispondente al profitto illecito conseguito.