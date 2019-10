Ivrea, scoperto micro cellulare funzionante in una cella

Apparteneva a due detenuti di nazionalità rumena: era nascosto in una scatola ed era perfettamente funzionante

Gli agenti della polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Ivrea hanno recuperato, in una cella occupata da due detenuti di nazionalità rumena, l’ennesimo micro telefonino cellulare, perfettamente funzionante e completo di carta micro-sim occultato all’interno di una scatola di plastica dietro al water della cella del bagno in uso ai detenuti.

A dare la notizia è Leo Beneduci Segretario Generale dell’O.S.A.P.P: “Constatiamo che le carceri con il ritrovamento di “grappoli” di cellulari, si trasformerebbero, senza l’incessante lavoro di controllo della Polizia Penitenziaria, in luoghi con “postazioni telefoniche

pubbliche” ovviamente illecite, che rappresenterebbero uno smacco alle regole primarie di una sicura detenzione, quella di impedire una comunicazione indiscriminata con l’esterno. Con gli organici falcidiati, garantire la sicurezza delle carceri non può essere un lavoro miracoloso della Polizia Penitenziaria. Lodevole l’intervento dei poliziotti penitenziari

che sono intervenuti”.