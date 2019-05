Ivrea, sfreccia in centro a bordo di scooter rubato: preso 18enne

Il giovane è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per ricettazione

Nei suoi confronti anche una sanzione per possesso di stupefacenti

Lo hanno preso dopo un rocambolesco inseguimento, dopo che l’avevano visto sfrecciare tra le vie del centro di Ivrea a bordo di uno scooter privo di targa. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di venerdì scorso, protagonista un 18enne italiano che, quando ha notato la pattuglia di polizia, ha ingranato la marcia e si è dato alla fuga a folle velocità.

Gli agenti del locale commissariato lo hanno immediatamente inseguito, ma quando il giovane ha imboccato via Ravaschietto, ovvero una strada pedonale con la presenza di dissuasori all’ingresso, sono stati costretti a svoltare e a prendere una strada alternativa.

Il giovane aveva abbandonato il motorino sul ciglio della strada e si era liberato del casco e del giubbotto tipo bomber durante la fuga, ciò nonostante i poliziotti lo hanno riconosciuto dai suoi pantaloni mimetici. Il ragazzo si stava dirigendo a piedi in direzione del movicentro ed è stato fermato e tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che lo scooter sul quale viaggiava era risultato provento di furto e per questo il 18enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di ricettazione. Inoltre, all’interno del suo marsupio gli agenti hanno rinvenuto sostanza stupefacente e per questo motivo è stato sanzionato amministrativamente. A suo carico sono emersi diversi precedenti di polizia.