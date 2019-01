Si dedicavano allo spaccio tra i giovani appostandosi davanti alle scuole e alle fermate degli autobus tra Ivrea e dintorni. La polizia ha smantellato una banda dedita allo smercio di stupefacenti arrestando quattro persone, una di 41 anni e tre di età compresa tra 18 e 23 anni, di cui due già reclusi a Monza per aggressione.

Per tre di loro è stato disposta la reclusione in carcere, per una l’obbligo di firma. Per tutti l’accusa è di spaccio di sostanze stupefacenti continuato aggravato. Il gruppo aveva allestito la propria base in uno stabile abbandonato chiamato La Serra, al cui interno sono stati ritrovati stupefacenti e materiale rubato.

Nel corso delle indagini è emerso come in varie circostanze il gruppo criminale abbia intimidito e minacciato gli studenti per costringerli a comprare e a provare la droga. L’inchiesta è nata dalla segnalazione di un genitore preoccupato perché la figlia, ancora minorenne, non rientrava a casa la sera e saltava le lezioni a scuola.

