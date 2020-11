Ivrea, tragedia in carcere: detenuto si impicca nel bagno della cella

Tragedia nel carcere di Ivrea. Ieri, intorno alle 19, un detenuto romeno si è tolto la vita impiccandosi nel bagno della propria cella. A dare la notizia è l’Osapp (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria).

“Da tempo denunciamo la gravissima situazione in cui versano gli istituti penitenziari italiani – afferma il segretario generale Leo Beneduci -. Il carcere di Ivrea è senza un direttore titolare e senza un comandante titolare, oltre ad essere in sofferenza per le gravissime carenze di organico. Il personale di polizia penitenziaria di Ivrea è allo stremo ed è quanto mai urgente che sia i vertici centrali che regionali intervengano senza ulteriore ritardo”.