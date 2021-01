Ivrea: ubriaco alla guida, aggredisce carabinieri durante controllo. Arrestato

L'uomo, italiano, è stato fermato in centro. Ha tirato fuori delle forbici ed ha quindi tentato di colpire i militari, senza successo

Ubriaco alla guida e aggressivo al momento dei controlli: i carabinieri hanno arrestato un cittadino italiano ad Ivrea, nel centro città, durante i servizi di controllo disposti dal Comando Provinciale.

COMPLETAMENTE UBRIACO, TENTA DI AGGREDIRE MILITARI

L’uomo stava girando per le strade della città dell’hinterland torinese completamente ubriaco, con il tasso alcolemico ben oltre il limite previsto dalla legge. Fermato per un controllo di routine, i militari hanno subito notato un atteggiamento non collaborativo e poco dopo ne hanno avuto la conferma: il malvivente ha infatti estratto delle forbici dalla tasca ed ha quindi tentato di pugnalare uno dei carabinieri a lui vicino. Tutto inutile: gli agenti sono intervenuti tempestivamente, bloccandolo ed arrestandolo.