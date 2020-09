Ivrea, ubriaco in stazione bacia una donna. Poi fa la pipì nella volante della polizia

Ubriaco, si avvicina a una donna e la bacia sulla fronte. E’ successo sabato mattina, intorno a mezzogiorno, alla stazione di Ivrea, nel Torinese. L’uomo, un marocchino di 26 anni che procedeva caracollando con una bottiglia di birra in mano, è stato poi raggiunto dalla capotreno e da un dirigente mostrandosi subito aggressivo nei loro confronti. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti del commissariato di Ivrea e Banchette, che hanno dovuto sudare sette camicie per ammanettarlo.

Prima le minacce di morte, poi lo straniero ha preso a calci la volante danneggiandola. Non solo, ha anche urinato nella macchina della polizia mentre veniva trasportato in commissariato. Una volta arrivati ha spezzato con le mani l’antenna della radio portatile di un agente. L’uomo è stato arrestato per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Inoltre è stato denunciato per aver causato lievi lesioni agli agenti intervenuti.