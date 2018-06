James Bond è un “brocco”. Una spy story incalzante

Robin Cartwright è un agente segreto che ha fatto saltare in aria la stazione di King Cross. «Sì ma solo per venti minuti» dice. Vero, per fortuna era soltanto una esercitazione, ma il suo errore è tale da scaraventarlo direttamente alla “Casa nella palude“, la sede dei cosiddetti “Brocchi“, gli agenti falliti che l’MI5 (ossia il settore dell’intelligence inglese che si occupa della sicurezza interna) non vuole in mezzo ai piedi. Falliti, alcolizzati, disadattati: ce n’è per tutti i gusti. E Robin può già ringraziare di aver evitato il licenziamento perché suo nonno, il Vecchio Bastardo, è stato una leggenda dei servizi segreti. A capo della palude, Jackson Lamb: grosso, sciatto, volgare e perfido, un agente che pare essere finito di propria volontà in questo caos. Parte da una prospettiva originale Mick Herron con il suo “Un covo di bastardi” (Feltrinelli, 16 euro), il primo libro di una nuova serie gialla inglese che ha già riscosso uno strepitoso successo di pubblico. Gli elementi di una spy story incalzante ci sono tutti: c’è Regent’s Park (sede dell’MI5) con i suoi piani sotterranei, i bunker, i segreti, c’è Lady D ossia Diana Taverner vicecapo dell’intelligence e grande manovratrice. C’è la voglia di riscatto dei Brocchi. E ci sono le tensioni politiche nazionaliste. La storia divampa quando a Leeds viene rapito un giovane pakistano, poi mostrato in diretta sul Web da un gruppo che promette di tagliargli la testa in diretta. Non terroristi musulmani, ma una sedicente Voce di Albione, un fronte interno che vuole provocare il riscatto nazionalista. Accanto a questo, un ex giornalista caduto in disgrazia e a conoscenza di tanti segreti. Per i Brocchi potrebbe essere l’occasione per il riscatto, se non per il fatto che Lady D ha concepito un piano molto più complesso di quanto sembra. E la caccia, adesso, la stanno dando proprio a loro. Ritmo incalzante e battute al vetriolo, incontri notturni vicino al Tamigi, irruzioni, spionaggio via Web, decapitazioni e via discorrendo. Non ci sono gadget tecnologici alla James Bond (anche perché lui è dell’MI6, quindi si occupa di estero a dire il vero) ma il sano buon ritmo di un tempo. Un’avventura da leggere con passione, che è poi ciò che si chiede a questo genere di libri.