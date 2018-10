Jamie Genevieve, la sexy influencer

Quasi un milione e duecentomila persone seguono ogni giorno su Instagram i consigli, le dritte e le tendenze dettate da Jamie Genevieve, che sul suo profilo si definisce Makeup Artist, Weekly Vlogger & YouTuber.

L’influencer scozzese è ella stessa un modello di bellezza. Curve boombastiche, sguardo da vamp e massima attenzione a ogni dettaglio, dalla lunghezza delle sopracciglia alla cura e alla perfezione delle unghie, fanno di lei un’icona.

Recentemente è stata in Italia e, tra uno sguardo e l’altro ai monumenti, ha avuto modo di apprezzare le delizie della nostra gastronomia. Pasta, pizze e gelati non hanno intaccato la sua linea, anzi Jamie è più in forma che mai.