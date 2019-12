Jannacci jr: «Così vi canto mio padre»

Mio papà sarebbe contento: sono sicuro che direbbe “Ora vediamo che cosa succede” e che, tra tutte le tracce, apprezzerebbe particolarmente “Alla ricerca di qualcosa”. L’ho scritta pensando a lui». Quando pronuncia quelle parole, «il mio papà», emesse più volte nel corso dell’intervista, la bocca gli si riempie di dolcezza, orgoglio e una velata commozione mista a entusiasmo. E non potrebbe essere altrimenti: Paolo Jannacci, figlio del celebre cantautore, compositore, attore e medico milanese Enzo Jannacci, ha, infatti, compiuto il suo ingresso nella scena cantautorale con l’album “Canterò”, di cui questa sera presenterà gli inediti, con la sua band, sul palco del Cap 10100 di corso Moncalieri. Classe 1972 e una consolidata carriera da pianista jazz, arrangiatore e compositore per film e spot, Paolo Jannacci ha, infatti, deciso di ricalcare le orme paterne dando luogo a un disco che, nel corso dei suoi dieci brani, abbraccia la poetica e la genialità di Enzo (al quale rende omaggio con il riarrangiamento di “E allora… concerto” e “Fotoricordo… il mare”), ma, al contempo, la riattualizza, usufruendo anche dei linguaggi insoliti (come il pop-rap di “L’unica cosa che so fare”, con J-Ax e Danti) e affrontando tematiche affini a quelle del padre (gli esclusi, i clochard, i valori persi), immerse, però, nel mondo contemporaneo.

Come si articolerà lo spettacolo?

«Il concerto verterà principalmente sulle tracce nuove, ma non mancheranno anche alcuni brani di Paolo Conte o del papà che, da sempre, amo interpretare e che, in ogni caso, tutti mi chiedono: ed è giusto, perché mi piace e mi diverte farli. Un modo di fare che ho imparato dal mio papà, il quale, durante i concerti, alternava le canzoni appena uscite e i brani da lui maggiormente apprezzati».

Qual è stata l’urgenza che l’ha condotta a intraprendere questo nuovo percorso?

«Urgenza in senso stretto non ce n’è stata: la gestazione di “Canterò” è durata cinque anni, perché volevo che fosse il più sincero possibile. Dentro, infatti, vi ho inserito tutti i miei mondi musicali, le mie ricerche e le mie idee, ma spesso non andavano bene, perciò ho dovuto mediare con i miei collaboratori e ripensare, limare e perfezionare molto. La sua genesi, invece, si ricollega all’esplorazione della mia voce, scoperta nel corso dei tributi dedicati a mio padre: in particolar modo, è stato il mio amico Stefano Bagnoli (il suo batterista, ndr) che, una volta, mi disse che “sembravo Enzo, ma solo un po’ più giovane”. E, così, mi ha spronato a utilizzarla di più».

Aveva dei timori?

«In realtà, no, perché quello che è stato, ciò che ho imparato e quello che abbiamo fatto insieme, è stato svolto, secondo me, nel miglior modo possibile. “Canterò”, invece, è un momento di svolta, un nuovo sentiero. Non ho mai avvertito competizione con mio padre, quindi ho sempre vissuto bene questo modus operandi».

Che cosa c’è dell’insegnamento di suo padre?

«Quasi tutto, direi. Ciò che ho imparato, l’ho carpito anche dai suoi maestri, amici e colleghi che ho avuto la fortuna di conoscere. Lo spirito energetico che ho appreso l’ho fatto mio e, con quello, ho elaborato il mio nuovo lavoro».

È contento di tornare a Torino?

«Molto. La città mi ha sempre accolto bene: ho fatto il militare qui e ho tanti ricordi piacevoli».