Jaqueline Grisolia, ‘due di picche’ a Lautaro Martinez

L'attrice, modella e showgirl argentina ha detto di no all'invito dell'attaccante dell'Inter

Bellissima e biondissima, si è messa in mostra nel talent Combate

Si chiama Jaqueline Grisolia, è bionda, ha un fisico conturbante ed è diventata piuttosto famosa in Argentina grazie alla partecipazione a un talent show, Combate, in onda nei mesi scorsi.

Attrice e modella, decisamente attraente, Jaqueline di recente ha attirato le attenzioni dell’attaccante dell‘Inter Lautaro Martinez, argentino come lei, che l’ha invitata a uscire con lui attraverso i social.

La risposta di Jaqueline? “No, grazie”. Un ‘due di picche’ in piena, che la stessa showgirl sudamericana ha motivato in un’intervista: “In questo momento sono focalizzata sulla mia carriera, per l’amore c’è tempo. Se Lautaro mi ama davvero, tornerà alla carica”.