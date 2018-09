Jayde Nicole, la modella che ama vita sana e dieta equilbrata

Gli appassionati italiani se la ricorderanno per una sexy comparsata in Un’estate ai Caraibi, uno dei cinepanettoni del compianto Vanzina. Ora Jayde Nicole è diventata un’affermata modella e star dei social, tanto che il suo profilo Instagram vanta oltre 2,2 milioni di follower.

Tutti, ovviamente, non sono interessati soltanto ai consigli sulla dieta equilibrata e lo stile di vita sano che dispensa con magnanimità (tra le altre cose, è una seguace fondamentalista del veganismo): ad attirare sono anche scatti come quelli che vi proponiamo in gallery, pure dispensati a piene mani dalla generosa starlette canadese.