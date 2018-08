Jazzma Kendrick, l’ex di Vieri è senza freni

L’estate sta finendo ma non per Jazzma Kendrick. L’ex fidanzata di Bobo Vieri continua a spassarsela tra feste in spiaggia, sfilate e vacanze, postando ogni momento – o quasi – sul suo seguitissimo profilo Instagram.

E sono scatti super bollenti quelli che stanno infiammando questi ultimi giorni d’agosto. La giovane modella americana, infatti, si sta sbizzarrendo tra micro-costumi e pose da pinup, con immagini che si commentano da sole.

La love story con l’ex bomber di Juventus, Lazio e Inter è ormai un lontano ricordo ma per Jazzma non è certo una ragione sufficiente per non godersi la vita in tutte le sue sfaccettature. I fan seguono e…apprezzano.