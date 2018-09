Jde chiude il sito di Andezeno, licenziati 57 lavoratori

Una fabbrica ferma e 57 posti di lavoro a rischio: il gruppo Jde ha annunciato la chiusura del sito produttivo di Andezeno, l’unico in Italia, e il trasferimento della produzione in altre fabbriche europee. Nel sito di Andezeno sono presenti i marchi storici di Splendid e Hag e per i 57 dipendenti di entrambe le sigle è stata aperta già oggi la procedura di licenziamento.

I sindacati Uila e Flai hanno proclamato lo stato di agitazione. Nella intenzioni della Jde c’è la cessazione di tutte le attività a partire dal primo gennaio 2019, eventualità che le organizzazioni dei lavoratori intendono scongiurare a ogni costo. Per oggi e domani sono state proclamate due giornate di sciopero, ma è solo l’inizio di una disperata battaglia per cercare di difendere i posti di lavoro.

“La chiusura del sito di Andezeno è scellerata – si legge in un comunicato congiunto firmato da Flai Cgil, Uila Uil e Rsu – perché in quello stabilimento si producono due prodotti storici per il mercato italiano, il caffé Splendid e l’Hag, si licenziano tutti i dipendenti e si spostano le produzioni negli altri stabilimenti europei. Si aprirà un grosso problema per i 57 dipendenti e per un territorio che già ha gravi problemi occupazionali”.

Da parte dei sindacati si chiede “l’immediato ritiro dell’apertura della procedura di licenziamento collettivo, la riapertura di un tavolo sindacale per trovare soluzioni e risposte che prevedano il mantenimento dell’occupazione nell’unico stabilimento Splendid e Hag in Italia, quello di Andezeno, e l’attivazione dei tavoli istituzionali a partire dalla Regione Piemonte“.