Jenna Jenovich, la musa dei Balcani

Ha guadagnato, grazie alla sua bellezza prorompente ma discreta, le copertine di importanti riviste patinate, da Maxim a Fhm, spopolando soprattutto in un paese: la Turchia. Si chiama Jenna Jenovich, ma per tutti è la “musa dei Balcani”, essendo nata a Belgrado, capitale della Serbia, nell’aprile del 1987.

Curve da maggiorata, fisico da pinup, Jenna è il ritratto di una donna in salute e dal fascino accattivante. Potresti incontrarla con le stesse probabilità in un tetro night di una città dell’Est Europa o in una spiaggia da sogno dei Caraibi, o di un’isola del Mediterraneo: ne resteresti in ogni caso stregato.

Per comodità di ricerca, poi, c’è il suo aggiornatissimo profilo Instagram, sempre più affollato di fan e follower che nei suoi confronti nutrono una sorta di venerazione: sono ormai più di due milioni e duecentomila, un numero esorbitante che testimonia del successo della bella musa.