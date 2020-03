Jessica Ashley, tutti pazzi per la coniglietta

È una delle conigliette più amate di Playboy, una di quelle che resistono sulla breccia da anni, circostanza per nulla facile in un mondo che ha costante bisogno di novità come quello delle riviste patinate.

Jessica Ashley, raggiante modella statunitense, è una forza della natura. Il suo fisico esplosivo le ha consentito di entrare nel cuore degli americani e non solo: in tutto il mondo spopola con la sua innegabile freschezza.

Ne offre una testimonianza eloquente il suo profilo Instagram, che ha raggiunto la ragguardevole cifra di un milione e trecentomila followers: tutti incollati sul web ad aspettare i suoi nuovi scatti, sempre più maliziosi.