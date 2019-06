Jessica Bartlett, la bellezza all natural che strega il web

Le sue forme esuberanti e orgogliosamente “all natural” hanno catturato le attenzioni di numerosi marchi di lingerie, che l’hanno richiesta per servizi e promozioni dei loro prodotti più glamour. Ma non solo. Jessica Bartlett ha stregato anche il web.

Si moltiplicano di giorno in giorno i follower della modella californiana, che è nata e vive a Los Angeles ma che viaggia spesso e volentieri in giro per il mondo, sempre rigorosamente in bikini e sempre con le ammalianti curve in bella mostra.

Non c’è spiaggia, piscina o meraviglia naturale in cui Jessica non si faccia immortalare. Una sirena giunonica e accattivante, che ogni giorno concede piccoli regalini sotto forma di scatti e foto mozzafiato ai suoi affezionati fan.