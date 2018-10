Jessica Burciaga, uguale a JLo

Praticamente identiche. Due gocce d’acqua. Anche se Jessica Burciaga ha 13 anni di meno rispetto all’originale (si fa per dire). Proprio così: Jessica e Jennifer Lopez sono praticamente uguali.

Il volto è incredibilmente somigliante, d’altro canto entrambe sono di origine latina, ma le analogie non si fermano certo qui. Anche il lato B di Jessica Burciaga è simile in tutto e per tutto a quel capolavoro della natura che è il sedere di JLo.

E a dirla tutta, notevoli somiglianze ci sono anche per il lato A delle due star. Certo, per ora Jessica Burciaga ha brillato soprattutto di luce riflessa. Qualche servizio su Playboy, alcuni calendari hot, voci di un flirt con Kobe Bryant. Nulla a che vedere con la gloria della Lopez. Eppure sono uguali. Identiche.