Jessica Edstrom, cartoline hot dalla Svezia

Chi non avrebbe piacere a ricevere delle sexy cartoline come quelle che Jessica Edstrom quotidianamente dispensa ai suoi followers su Instagram? La top model made in Sweden è seguitissima e osservando il suo profilo non si ha difficoltà a comprenderne i motivi.

Le curve boombastiche di Jessica, abilmente rifinite da un esperto in chirurgia estetica, i lunghi capelli biondi, il sorriso coinvolgente e un fisico mozzafiato sono davvero attrazioni irresistibili per gli utenti del web.

Ed è così che, oltre all’apprezzato lavoro in passerella, la bella modella scandinava ha fatto fortuna anche nel magico mondo della Rete. Con delle cartoline che arrivano dritte al cuore dei fan.