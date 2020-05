Jessica Nazarenus, un miracolo di bellezza

Il suo nome ha qualcosa di mistico e in effetti, ad ammirarla, non si può fare a meno di considerarla una sorta di miracolo di bellezza, di trionfo di malizia e di eccezionale sensualità.

Ha appena 21 anni, eppure Jessica Nazarenus ha già guadagnato l’attenzione delle riviste per soli uomini come Maxim, per cui ha realizzato un servizio dai contenuti decisamente bollenti.

Originaria degli Stati Uniti, è diventata una celebrità in tutto il mondo grazie al suo profilo Instagram. Ogni giorno i follower si moltiplicano alla vista delle sue foto mozzafiato, ma in questo caso le ragioni sono molto più prosaiche: le avete viste le immagini?