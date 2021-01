Jilissa Ann Zoltko, la studentessa da un milione di followers

La bionda modella dalle forme da urlo vive in Florida ed è iscritta alla facoltà di legge

Più di un milione di followers seguono con apprensione i suoi progressi negli studi. Già, perché Jilissa Ann Zoltko ci tiene a mantenere tutti costantemente aggiornati sulla sua carriera universitaria…tra uno scatto birichino e l’altro.

La biondissima modella dalle origini dell’Est Europa, ma statunitense doc, coltiva infatti un sogno: quello di diventare avvocato. Chissà se ci riuscirà, perché nel frattempo è diventata ormai una reginetta dei social.

Le distrazioni sono tante, anche perché vivendo in Florida ha tutto a portata di mano. Jilissa però, con coscienza ha deciso di tenere aperte tutte le porte. E se proprio non dovesse farcela a diventare una principessa del foro, potrà sempre contare su un bacino sconfinato di like. Del resto, con un fisico così…