Si trova a suo agio tra i motori, ama le spiagge e i bikini. Jillian Knacke è una modella californiana che vive a Long Beach e che è diventata una delle presenze più ammirate sui circuiti.

Un’ombrellina, o se si preferisce una grid girl. Una di quelle ragazze che non passano certo inosservate, per la loro simpatia e anche per i loro corpi da urlo. Jillian non fa certo eccezione.

Il suo profilo Instagram racconta solo in parte la sua vita. Party sfrenati, vacanze con le amiche, circuiti, moto, auto. La vita di una modella in California, l’ombrellina più sexy di Long Beach.