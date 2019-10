Jodeci Radu, la regina di Instagram

In Canada è un’autentica celebrità, tanto che è considerata una vera e propria Instagram Star. Qui da noi, invece, è ancora poco conosciuta ma probabilmente è solo questione di tempo.

Jodeci Radu, modella e starlette, ha origini romene ma è nata e cresciuta a Vancouver, la grande città sul Pacifico. La sua popolarità, però, ormai non ha confini ed è il frutto soprattutto di un sapiente uso del web.

Il suo account social, in particolare, è ricco di foto malandrine in cui la bella modella rivela sempre maggiori dettagli del suo meraviglioso corpo. Un trionfo di curve, costantemente in bella mostra.